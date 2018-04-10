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Мотострелки осваивают новые системы вооружения в Мурманской области
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Мотострелки осваивают новые системы вооружения в Мурманской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В учениях задействованы свыше тысячи человек. В финале им предстоит отработать тактику действий в маневренной обороне.
В Мурманской области начались учения береговых и сухопутных войск Северного флота. Арктическая и мотострелковая бригады поднялись по тревоге и выдвинулись в назначенные районы. Задачей военнослужащих является отражение нападения условного противника.
Военнослужащие осваивают новые системы вооружения и боевую технику. Командование совершенствует навыки управления в условиях быстро меняющейся обстановки.
В учениях задействованы свыше тысячи человек. В финале им предстоит отработать тактику действий в маневренной обороне. По итогам полевого выхода всем подразделениям выставят оценки за зимний период обучения.
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