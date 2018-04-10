Госдеп США одобрил продажу Катару пяти тысяч высокоточных ракет

Госдеп США одобрил возможную поставку Катару пяти тысяч высокоточных ракет с лазерным и инфракрасным наведением. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американское министерство обороны.

Речь идет о ракетах Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) II. Контракт на 300 миллионов долларов включает логистику, подготовку персонала, техническое сопровождение и другие услуги.

"Это будет способствовать достижению военных целей Катара путем предоставления дополнительных возможностей его новому вертолетному парку AH-64Е, — говорится в сообщении Пентагона . — APKWS предоставит Катару недорогой высокоточный ударный потенциал, уменьшая сопутствующий ущерб и расширяя возможности для контртеррористических операций".

Американские военные выразили уверенность в том, что предлагаемая сделка «не изменит базовый военный баланс в регионе».