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Госдеп США одобрил продажу Катару пяти тысяч высокоточных ракет
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Госдеп США одобрил продажу Катару пяти тысяч высокоточных ракет 

Российская Газета 21 минуту назад
Госдеп США одобрил возможную поставку Катару пяти тысяч высокоточных ракет с лазерным и инфракрасным наведением. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на американское министерство обороны.
Речь идет о ракетах Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) II. Контракт на 300 миллионов долларов включает логистику, подготовку персонала, техническое сопровождение и другие услуги.
"Это будет способствовать достижению военных целей Катара путем предоставления дополнительных возможностей его новому вертолетному парку AH-64Е, — говорится в сообщении Пентагона. — APKWS предоставит Катару недорогой высокоточный ударный потенциал, уменьшая сопутствующий ущерб и расширяя возможности для контртеррористических операций".
Американские военные выразили уверенность в том, что предлагаемая сделка «не изменит базовый военный баланс в регионе».
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