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В День войск ПВО Музей Победы организовал для посетителей экскурсию по открытой площадке
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В День войск ПВО Музей Победы организовал для посетителей экскурсию по открытой площадке 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На открытой площадке музея можно увидеть восемь уникальных образцов отечественной зенитной артиллерии периода Великой Отечественной войны.
В День войск противовоздушной обороны Музей Победы на Поклонной горе организовал для посетителей увлекательную экскурсию по открытой площадке.
Каждое второе воскресенье апреля в нашей стране отмечается День войск ПВО. История этого вида войск начинается в годы Первой мировой войны, когда специальные подразделения, оборудованные пулеметами и легкими пушками, сражались с австрийскими и немецкими аэропланами. Но настоящее боевое крещение войска ПВО получили в годы Великой Отечественной войны.
Невозможно переоценить роль противовоздушной обороны во время битвы за Москву. Авиации противника, несмотря на численное превосходство, так и не удалось нанести столице непоправимый урон. Всего же за годы войны войска ПВО сбили более 7 тысяч самолетов и сохранили от разрушения с воздуха десятки городов нашей страны и сотни промышленных предприятий.
На открытой площадке Музея Победы можно было увидеть восемь уникальных образцов отечественной зенитной артиллерии периода Великой Отечественной войны. Это 25-мм и 37-мм автоматические пушки, 85-мм зенитные пушки и автомобильная прожекторная станция.
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