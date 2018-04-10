В Ингушетии открою парк «Патриот» для воспитания молодежи

Парк военно-патриотического воспитания молодежи «Патриот» откроют в Ингушетии до конца 2019 года. Его построят рядом с Мемориалом памяти и славы.

Он также отметил, что в проекте создания парка заинтересовано руководство Министерства обороны страны, кроме того, парк будет доступен для всех желающих.

«Минобороны заинтересовано в том, чтобы в регионах создавались такие парки для воспитания допризывной молодежи. Туда сможет прийти любой желающий, чтобы и посмотреть на военную технику и помимо прочего, там будут проводиться определенные занятия для патриотического воспитания молодежи, проведения соревнований и тренировок», — пояснил глава Ингушетии.

Проекта парка «Патриот» уже готов. Его разработало предприятие «Ингушгражданпроект».