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В Ингушетии открою парк «Патриот» для воспитания молодежи
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В Ингушетии открою парк «Патриот» для воспитания молодежи 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Парк военно-патриотического воспитания молодежи «Патриот» откроют в Ингушетии до конца 2019 года. Его построят рядом с Мемориалом памяти и славы.
«До конца 2019 года в Назрани рядом с Мемориалом памяти и славы мы разобьем парк военно-патриотического воспитания «Патриот». В нем будет находится военная техника. Минобороны России выделило нам со складов списанную военную технику — более 60 единиц», — сообщил ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Он также отметил, что в проекте создания парка заинтересовано руководство Министерства обороны страны, кроме того, парк будет доступен для всех желающих.
«Минобороны заинтересовано в том, чтобы в регионах создавались такие парки для воспитания допризывной молодежи. Туда сможет прийти любой желающий, чтобы и посмотреть на военную технику и помимо прочего, там будут проводиться определенные занятия для патриотического воспитания молодежи, проведения соревнований и тренировок», — пояснил глава Ингушетии.
Проекта парка «Патриот» уже готов. Его разработало предприятие «Ингушгражданпроект».
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