Небензя призвал не допустить раскручивания военного сценария США вокруг САР 

ООН, 13 апр — РИА Новости. Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии, этого допустить нельзя, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников. Ощущение таково, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
LIVE\: Заседание СБ ООН по ситуации в Сирии
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>