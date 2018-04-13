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Небензя призвал не допустить раскручивания военного сценария США вокруг САР
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Небензя призвал не допустить раскручивания военного сценария США вокруг САР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ООН, 13 апр — РИА Новости. Вашингтон взял курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии, этого допустить нельзя, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"К берегам Сирии стягиваются дополнительные силы и средства ВМС США и их союзников. Ощущение таково, что Вашингтон взял однозначный курс на раскручивание военного сценария вокруг Сирии. Этого допустить нельзя. Такое развитие событий чревато тяжелыми последствиями для глобальной безопасности, тем более учитывая размещение в Сирии российского военного контингента", — заявил Небензя на заседании СБ ООН.
LIVE\: Заседание СБ ООН по ситуации в Сирии
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