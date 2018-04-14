Во Франции назвали главную цель удара в Сирии

"Сегодня ночью, в три часа ночи по времени Парижа, по приказу президента Республики ( Эммануэля Макрона ) французская армия в плотной координации с армиями США и Великобритании провели операцию в Сирии", — сказала Парли.

По ее словам, «главный исследовательский центр программы химоружия и две значимых площадки по производству (химоружия) стали целями».