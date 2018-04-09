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Более 700 выпускников разных лет приняли участие в мероприятиях, посвященных 70-летию ВВМУПП имени Ленинского комсомола
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Более 700 выпускников разных лет приняли участие в мероприятиях, посвященных 70-летию ВВМУПП имени Ленинского комсомола 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Опыт подготовки многих поколений офицеров-подводников сегодня лежит в основе учебного процесса и воспитания новых профессиональных кадров для подводных сил ВМФ России.
В Санкт-Петербурге в военном городке Военно-морского института Морского корпуса Петра Великого состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Высшего военно-морского училища подводного плавания (ВВМУПП) им. Ленинского комсомола, которое входит в состав Военно-морского института Военного учебно-научного центра ВМФ и сохранило все свои традиции. Опыт подготовки многих поколений офицеров-подводников сегодня лежит в основе учебного процесса и воспитания новых профессиональных кадров для подводных сил Военно-Морского Флота России.
В мероприятиях приняли участие начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» вице-адмирал Владимир Касатонов, заместитель начальника Военно-морского института по учебной работе капитан 1 ранга Александр Нестерчук, заместитель начальника Военно-морского института по работе с личным составом капитан 1 ранга Александр Березюк, а также ветераны ВМФ.
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