Более 700 выпускников разных лет приняли участие в мероприятиях, посвященных 70-летию ВВМУПП имени Ленинского комсомола

Опыт подготовки многих поколений офицеров-подводников сегодня лежит в основе учебного процесса и воспитания новых профессиональных кадров для подводных сил ВМФ России

Санкт-Петербурге в военном городке Военно-морского института Морского корпуса Петра Великого состоялись торжественные мероприятия, посвященные 70-летию Высшего военно-морского училища подводного плавания (ВВМУПП) им. Ленинского комсомола, которое входит в состав Военно-морского института Военного учебно-научного центра ВМФ и сохранило все свои традиции. Опыт подготовки многих поколений офицеров-подводников сегодня лежит в основе учебного процесса и воспитания новых профессиональных кадров для подводных сил Военно-Морского Флота России.

В мероприятиях приняли участие начальник Главного штаба ВМФ России вице-адмирал Андрей Воложинский, начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» вице-адмирал Владимир Касатонов, заместитель начальника Военно-морского института по учебной работе капитан 1 ранга Александр Нестерчук, заместитель начальника Военно-морского института по работе с личным составом капитан 1 ранга Александр Березюк, а также ветераны ВМФ.