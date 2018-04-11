Эксперты рассказали о возможных действиях США в Сирии

Президент США в свойственной ему манере пригрозил России «умными» ракетами. На что через все тот же Интернет ему отвечали как официальные чиновники РФ, так и простые пользователи Всемирной паутины. Вообще, создается впечатление, что война между Вашингтоном и Москвой в самом разгаре. В принципе, так оно и есть, если, конечно, иметь в виду не реальные, а информационные баталии. Дай-то бог, чтобы ими дело и ограничилось.

Между тем эксперты, знающие толк в настоящих сражениях, высказывали аккуратные предположения, в какую сторону могут развиваться события, если президент США на самом деле решит использовать против Асада боевую силу. Главный вопрос, который волнует всех, — будет она применена исключительно против сирийцев или Вашингтон осмелится бить и по российским военным? Тем более что угроза оказаться под огнем для них вполне очевидна. Речь, в первую очередь, о представителях нашего миротворческого центра, которые работают в Дамаске , российской военной полиции и наших военных советниках, находящихся в штабах и подразделениях правительственных войск Сирии

Вице-президент Академии военных наук Сергей Модестов уверен, что на прямое столкновение с нашими военными США не отважатся. «Вариант, при котором американцы намеренно ударят в Сирии по объекту, где находятся наши военнослужащие, я исключаю», — заявил Модестов "Интерфаксу" . Причин на то, по мнению эксперта, как минимум две. «При всей воинственной риторике, которую позволяет себе Трамп и его советники, у военных есть более реальные основания подсчитать последствия своих и ответных действий, сделать вывод, что лучше не начинать», — объяснил он.

С другой стороны, полагает Модестов, имеющиеся в Сирии российские средства ПВО, в том числе такие серьезные, как С-400, С-300 и «Панцирь-С», вероятнее всего, не останутся в стороне от боевых действий — помогут местным военным в отражении американского удара. Причем в этом случае, с учетом наличия достаточной мощной противовоздушной обороны у самой армии Асада, значительная часть американских ракет может быть сбита. Начинать операцию, исход которой не сулит очевидной победы, Вашингтону, конечно, не с руки.

Впрочем, другие эксперты видят в таком раскладе сил совершенно иной смысл. Дескать, поскольку Трамп словесными угрозами удара по Асаду загнал себя в угол, ему ничего не остается делать, как инсценировать мощную атаку по объектам Сирии, и на основе ее, без учета реальных результатов ракетных ударов, объявить «операцию возмездия» успешной. В принципе такая версия «сохранения лица» американского президента тоже не исключается.

А что Россия? Сергей Модестов допускает, что случайное попадание американских ракет по нашим военным в Сирии возможно. «Но это будет именно случайный эпизод. Тут вряд ли будет что-то больше ноты протеста. Глобального конфликта не будет. США очень опасаются прямого столкновения с Россией», — уверен вице-президент Академии военных наук. И как, по его мнению, мы будем реагировать на такую, с позволения сказать, случайность? «Трогать американские носители мы не будем. Мы можем снимать ракеты на подлете к объектам поражения. Но с какой стати нам уничтожать, например, американский эсминец, если США не бьют по нашим объектам? Мы не будем по нему бить», — полагает эксперт.

По его прогнозу, в Сирии может повториться сценарий, который американцы один раз уже разыграли — на военном аэродроме «Шайрат», по которому в прошлом году они выпустили несколько десятков крылатых ракет «Томагавк». Причем существенных разрушений этот удар не повлек, авиабаза продолжила работу буквально через несколько часов после воздушной атаки. «Вероятно, США нанесут удар по 4-5 сирийским объектам. Американцы будут бить „Томагавками“. Какие-то удары нанесут с самолетов, но в основном это будут удары с моря», — считает Модестов. Далее, по его мнению, события могут развивать следующим образом. В течение суток американцы проводят массированные атаки. Причем это могут быть разнесенные по времени удары в несколько эшелонов: сперва — беспилотники и средства радио-электронной борьбы, потом первый ударный эшелон, за ним второй. Между ними поработают разведчики для проверки точности попаданий. На этом операция, предполагает эксперт, и закончится.