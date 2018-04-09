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Тульские суворовцы пообщались с экипажем МКС в прямом эфире
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Тульские суворовцы пообщались с экипажем МКС в прямом эфире 

РИА Новости 1 час назад
ТУЛА, 9 апр — РИА Новости. Воспитанники Тульского суворовского военного училища в преддверии Дня космонавтики в прямом эфире пообщались с экипажем Международной космической станции (МКС).
На видеоконференцсвязь в 18.55 мск вышли два российских космонавта — Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, трансляция была выведена на большой экран в концертном зале суворовского училища.
"Цель нашего пребывания на МКС — проведение экспериментов, которые в условиях нахождения на земле невозможны. Например, мы изучаем различные физические явления — частоты и колебания в космосе, но главное — как меняется человеческий организм в космосе под воздействие различных условий… Это необходимо, чтобы научиться сохранять жизнедеятельность человека при длительном пребывании в полете", — сказал Артемьев, отвечая на вопрос воспитанника о научной работе, которую проводят россияне на МКС.
Вопросы суворовцев касались также перспектив туристических полетов в космос, организации питания на корабле, лечения в случае болезней членов экипажа, защиты станции от различных угроз. «Угрозы периодически возникают, ведь корабль летит со скоростью 8 километров в секунду. Вся координация происходит из Центра управления полетом, оттуда координируется траектория, если есть вероятность столкновения», — рассказал Шкаплеров.
Сеанс связи длился около двадцати минут, как отметил представитель Министерства обороны, общение в таком формате проводилось впервые, ранее воспитанники военных училищ посещали Центр управления полетом для знакомства с работой космонавтов.
Суворовцы также пообщались с приехавшими в училище космонавтами, ранее работавшим на МКС — дважды Героем Советского Союза Владимиром Джанибековым и Героем России Сергеем Залетиным. Джанибеков впервые отправился в полет в 1978 году на космическом корабле «Союз-27», за пять рейсов в космос налетал 145 дней 15 часов 58 минут 29 секунд. Залетин в апреле 2000 года совершил свой первый космический полет, был командиром корабля «Союз ТМ-30» и орбитальной станции «Мир», а в октябре-ноябре 2002 года второй раз побывал в космосе, командуя экипажа «Союз ТМА1». Гости подарили воспитанникам училища космические продуктовые наборы.
Тульское суворовское военное училище сформировано в 2016 году по распоряжению правительства РФ, находится в ведении Министерства обороны РФ. Численность обучающихся — 320 человек. По окончании строительства всего комплекса зданий училища, в нем смогут обучаться 560 суворовцев.
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