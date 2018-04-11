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«Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии»
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Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, что его страна не позволит иранским военным закрепиться в Сирии, сообщила пресс-служба главы правительства.
"Премьер-министр Нетаньяху повторил, что Израиль не допустит иранского военного присутствия в Сирии", — сказано в пресс-релизе.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по телефону обсудили сирийскую проблематику, в том числе в связи с ракетными ударами ВВС Израиля по аэродрому "Тифор" в провинции Хомс, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
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