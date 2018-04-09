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В Самаре прошел первый Военный совет 2-й армии ЦВО под руководством нового командующего объединением
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В Самаре прошел первый Военный совет 2-й армии ЦВО под руководством нового командующего объединением 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия генерал-майор Рустам Мурадов отметил, что в зимнем учебном периоде удалось достичь улучшения показателей оперативной и боевой подготовки, поддержания правопорядка и воинской дисциплины.
В Самарском Доме офицеров прошел первый Военный совет 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии под руководством командующего объединением генерал-майора Рустама Мурадова, который был назначен на должность в декабре 2017 года.
В мероприятии приняли участие главный инспектор ЦВО генерал армии в отставке Александр Баранов, командиры воинских частей и соединений армии, дислоцированных в регионах Поволжья, и их заместители, а также начальники нескольких специальных подразделений.
На заседании генерал-майор Рустам Мурадов отметил, что в зимнем учебном периоде удалось достичь улучшения показателей в организации оперативной и боевой подготовки, повседневной деятельности, поддержании правопорядка и воинской дисциплины. Он также подчеркнул, что действия командиров всех степеней в вопросах организации боевой учебы и повседневной деятельности нужно направить на достижение максимальных результатов.
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