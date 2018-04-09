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Курсанты парадного расчета Военной академии РХБ защиты посетили парк «Патриот»
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Дело Скрипаля завернуло в Сирию

Курсанты парадного расчета Военной академии РХБ защиты посетили парк «Патриот» 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Они с большим интересом изучили экспозицию «Космические войска: через тернии к звездам».
Личный состав парадного расчета Военной академии радиационной химической и биологической защиты побывал на экскурсии в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».
На открытых площадках и павильонах музейного комплекса курсанты посмотрели образцы советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой, и специальной техникой последних десятилетий. С большим интересом изучили экспозицию «Космические войска: через тернии к звездам».
Они также побывали в «Партизанской деревне», где ознакомились с жизнью, бытом партизанских отрядов и историей партизанского движения.
На выставочной экспозиции посвященной локальному конфликту в Сирийской Арабской Республике курсанты ознакомились с миссией центра по примирению сторон в Сирии, увидели панорамные виды разрушенной Пальмиры, трофеи оружия заводского и кустарного производства.
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