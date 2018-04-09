Курсанты парадного расчета Военной академии РХБ защиты посетили парк «Патриот»

Они с большим интересом изучили экспозицию «Космические войска: через тернии к звездам».

Личный состав парадного расчета Военной академии радиационной химической и биологической защиты побывал на экскурсии в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

На открытых площадках и павильонах музейного комплекса курсанты посмотрели образцы советской и российской авиационной, бронированной, бронетанковой, и специальной техникой последних десятилетий. С большим интересом изучили экспозицию «Космические войска: через тернии к звездам».

Они также побывали в «Партизанской деревне», где ознакомились с жизнью, бытом партизанских отрядов и историей партизанского движения.