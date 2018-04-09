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В ЮВО начался лагерный сбор разведчиков
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Дело Скрипаля завернуло в Сирию
Дело Скрипаля завернуло в Сирию

В горах Северной Осетии начался лагерный сбор разведчиков ЮВО 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание будет уделено специальной подготовке военнослужащих, освоению навыков выживания, жизнеобеспечения и маскировки при выполнении задач в горах Северного Кавказа.
На горном полигоне в Республике Северная Осетия-Алания начался специальный сбор разведчиков Южного военного округа (ЮВО).
Около 200 разведчиков мотострелковых и специальных подразделений ЮВО приступили к интенсивной подготовке. Почти все подразделения разведчиков укомплектованы военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.
В течение месяца разведчики будут совершенствовать навыки действий в тылу противника, владения штатным стрелковым оружием и вооружением боевых машин, специальным и холодным оружием.
Также разведчики пройдут курс горной подготовки, научатся преодолевать водные преграды одиночно и группой с применением подручных и специальных средств в дневное и ночное время.
Все препятствия будут преодолеваться в полной экипировке, вес которой составляет около 40 кг.
Особое внимание будет уделено индивидуальной подготовке разведчиков, освоению навыков выживания, жизнеобеспечения и маскировки при выполнении задач в горах Северного Кавказа.
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