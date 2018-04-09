В ЮВО начался лагерный сбор разведчиков

В горах Северной Осетии начался лагерный сбор разведчиков ЮВО

Особое внимание будет уделено специальной подготовке военнослужащих, освоению навыков выживания, жизнеобеспечения и маскировки при выполнении задач в горах Северного Кавказа.

На горном полигоне в Республике Северная Осетия-Алания начался специальный сбор разведчиков Южного военного округа (ЮВО).

Около 200 разведчиков мотострелковых и специальных подразделений ЮВО приступили к интенсивной подготовке. Почти все подразделения разведчиков укомплектованы военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

В течение месяца разведчики будут совершенствовать навыки действий в тылу противника, владения штатным стрелковым оружием и вооружением боевых машин, специальным и холодным оружием.

Также разведчики пройдут курс горной подготовки, научатся преодолевать водные преграды одиночно и группой с применением подручных и специальных средств в дневное и ночное время.

Все препятствия будут преодолеваться в полной экипировке, вес которой составляет около 40 кг.

Особое внимание будет уделено индивидуальной подготовке разведчиков, освоению навыков выживания, жизнеобеспечения и маскировки при выполнении задач в горах Северного Кавказа.