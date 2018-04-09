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В Ингушетии до конца 2019 года появится парк «Патриот» для воспитания молодежи
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В Ингушетии до конца 2019 года появится парк «Патриот» для воспитания молодежи 

ТАСС 23 минуты назад
МАГАС, 9 апреля. /ТАСС/. Парк военно-патриотического воспитания молодежи «Патриот» появится в Ингушетии до конца 2019 года. Новый объект будет располагаться рядом с Мемориалом памяти и славы. Об этом ТАСС в понедельник рассказал глава региона Юнус-Бек Евкуров.
"До конца 2019 года в Назрани рядом с Мемориалом памяти и славы мы разобьем парк военно-патриотического воспитания «Патриот». В нем будет находится военная техника. Минобороны России выделило нам со складов списанную военную технику — более 60 единиц", — сказал Евкуров.
По его словам, руководство Министерства обороны страны заинтересовано в этом проекте, а в парк сможет приходить любой желающий.
"Минобороны заинтересовано в том, чтобы в регионах создавались такие парки для воспитания допризывной молодежи. Туда сможет прийти любой желающий, чтобы и посмотреть на военную технику и помимо прочего, там будут проводиться определенные занятия для патриотического воспитания молодежи, проведения соревнований и тренировок", — добавил руководитель региона.
Государственное унитарное предприятие «Ингушгражданпроект» уже разработало эскизный проект регионального военно-патриотического парка.
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