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В Индии утонул россиянин, приехавший на выставку вооружений
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В Индии утонул россиянин, приехавший на выставку вооружений 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Российская Газета
Газета The Times of India со ссылкой на источники в местной полиции сообщила, что при купании в океане утонул гражданин России. Им оказался 55-летний житель Екатеринбурга, прибывший в Индию на открывающуюся 11 апреля выставку вооружений «DefExpo India — 2018».
По данным издания, утром 10 апреля мужчина и две женщины предупреждения об осторожности при купании в океане отправились на пляж в Махабалипураме, проигнорировав предупреждения об осторожности при купании в океане. В воде их накрыла большая волна, сообщает "Интерфакс".
Спасатели смогли помочь только женщинам. Тело мужчины было найдено позднее. Врачи местной больницы констатировали его смерть.
Полиция проводит расследование происшествия.
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