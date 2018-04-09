Под рев турбин и грохот двигателей 

В понедельник, 9 апреля, в подмосковном Алабине состоялась первая совместная тренировка наземных частей и авиагруппы. Они будут участвовать в параде Победы 9 мая на Красной площади.
Над огромным плацем в Алабине громкоговорители разносят суровый командирский баритон.
— На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные на-прррааа-во! Оркестр начинает играть марш, а сотни бойцов одновременно тянут левую ногу и идут печатным шагом, держа равнение направо.
Землю сотрясают тяжелые машины, а воздух наполнен ревом мощных авиационных двигателей.
Парад Победы на главной площади страны — один из самых масштабных в мире. В нем участвуют тысячи военных и сотни единиц наземной и воздушной техники, поэтому репетиции начинаются более чем за месяц до праздничной даты.
Для репетиции в Алабине создан небольшой макет Красной площади, который является точной ее копией, чтобы бойцы, участвующие в параде, могли ощутить пространство, по которому совсем скоро им предстоит пройти на виду у всей страны.
— В этом году на параде будет несколько новинок. Это боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2», автомобили «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4. В составе механизированного расчета Росгвардии, который участвует в военном параде впервые, — бронированный автомобиль «Урал-432009» и бронированный корпусный автомобиль «Патруль», — заявил в интервью газете «Красная Звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками генералполковник Олег Салюков.
В этом году в воздушной части парада впервые примет участие истребитель пятого поколения Су-57, характеристики которого засекречены.
СПРАВКА
В этом году в параде Победы примут участие 120 единиц современной техники, в том числе танки «Армата», БМП «Курганец» и БТР «Бумеранг», самоходные гаубицы «Коалиция-СВ». А в небе появятся 73 крылатые машины по числу лет со дня окончания войны. Над Москвой в этот день пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, истребители Су-30СМ, МиГ-31.