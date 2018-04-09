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WSJ: Пентагон обнаружил оборудование КНР для глушения сигналов на островах Спратли
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WSJ: Пентагон обнаружил оборудование КНР для глушения сигналов на островах Спратли 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля. /ТАСС/. Китай установил на двух островах в юго-западной части Южно-Китайского моря оборудование, способное глушить системы связи и радиолокаторы. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя министерства обороны США.
"Китай установил военное оборудование для глушения сигналов на островах Спратли", — приводит газета слова неназванного представителя американского военного ведомства. Газета публикует фотографию коммерческой компании DigitalGlobe, на которой отмечено место развертывания «предполагаемого оборудования для глушения сигналов». Как отметила The Wall Street Journal, развертывание этих систем может повлиять на операции американских ВМС в этом районе.
Дебаты о принадлежности архипелага Спратли (Наньша) уже много лет ведут с Китаем ряд стран АСЕАН — Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. Основной причиной напряженности последних лет являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.
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