ГЛОНАСС появится на бортах российской гражданской авиации

Согласно предписанию закона с 1 января 2022 года, авиакомпании из России заставят оборудовать свои самолеты устройствами системы ГЛОНАСС для повышения навигационного контроля за воздушным сообщением, отметил «Интерфакс» со ссылкой на правительственный сайт.

О скорой готовности приказа Минтранс заявлял еще в конце прошлого месяца. По ранним слухам, эксперты предсказывали его появление в августе текущего года. Введение закона в эксплуатацию произойдет в соответствии с поручением президента, направленным на модернизацию экономической отрасли.

В существующей версии под действие закона попадут самолеты, чья максимальная взлетная масса превышает 5,7 тонны. Согласно уточнениям, в конечном счете внедрение закона позволит повысить безопасность перевозок.

ГЛОНАСС является спутниковой навигационной системой, разработанной в России изначально в военных целях. В данный момент за развитие системы отвечает государственная корпорация Роскосмос

ГЛОНАСС — одна из нескольких мер, запланированных правительством для улучшения качества пассажирских авиаперевозок. Ранее сегодня Министерство транспорта предложило поднять штрафы за отложенные рейсы.