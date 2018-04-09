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ГЛОНАСС появится на бортах российской гражданской авиации
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ГЛОНАСС появится на бортах российской гражданской авиации 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Согласно предписанию закона с 1 января 2022 года, авиакомпании из России заставят оборудовать свои самолеты устройствами системы ГЛОНАСС для повышения навигационного контроля за воздушным сообщением, отметил «Интерфакс» со ссылкой на правительственный сайт.
О скорой готовности приказа Минтранс заявлял еще в конце прошлого месяца. По ранним слухам, эксперты предсказывали его появление в августе текущего года. Введение закона в эксплуатацию произойдет в соответствии с поручением президента, направленным на модернизацию экономической отрасли.
В существующей версии под действие закона попадут самолеты, чья максимальная взлетная масса превышает 5,7 тонны. Согласно уточнениям, в конечном счете внедрение закона позволит повысить безопасность перевозок.
ГЛОНАСС является спутниковой навигационной системой, разработанной в России изначально в военных целях. В данный момент за развитие системы отвечает государственная корпорация Роскосмос.
ГЛОНАСС — одна из нескольких мер, запланированных правительством для улучшения качества пассажирских авиаперевозок. Ранее сегодня Министерство транспорта предложило поднять штрафы за отложенные рейсы.
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