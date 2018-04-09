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Экипажи ВКС провели первую тренировку в рамках подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади
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Экипажи ВКС провели первую тренировку в рамках подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В текущем году в праздничном мероприятии примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС), привлекаемые к военному параду на Красной площади 9 мая, провели первую тренировку.
В текущем году в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35, а также два истребителя пятого поколения Су-57.
Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
Полеты будут проходить на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость — до 600 километров в час.
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