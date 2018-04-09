В Военной академии связи пройдет круглый стол «Первая рабоче-крестьянская: история становления и развития»

Он будет посвящен 100-летию Красной Армии и Флота и организован Департаментом культуры Минобороны России и филиалом Центральной военно-морской библиотеки.

Сотрудники библиотеки и преподаватели Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного примут участие в круглом столе «Первая рабоче-крестьянская: история становления и развития», посвященном 100-летию Красной Армии и Флота, организованном Департаментом культуры Минобороны России и филиалом Центральной военно-морской библиотеки.

На данном мероприятии с обзором о редких изданиях в фонде библиотеки выступит ведущий библиограф Е. А. Тарасенко.

Накануне начальник Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного генерал-лейтенант Сергей Костарев передал в библиотеку полученное в дар от председателя Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» редкое репринтное издание полной книжной коллекции «Истории русской армии и флота» в 15 томах 1911 года издания.

Библиотека Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного оснащена современными техническими и программными средствами, позволяющими бережно копировать редкие издания, оперативно обслуживать большие потоки курсантов и слушателей, предоставлять читателям доступ к электронным образовательным ресурсам электронной библиотеки Министерства обороны Российской Федерации и ресурсам других ведущих публичных библиотек.