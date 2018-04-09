Российские авиакомпании обяжут оснащать самолеты системой «Глонасс» с 2022 года

Минтранс обяжет российские авиакомпании оснащать самолеты спутниковой системой «Глонасс» с 1 января 2022 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа ведомства.

О начале подготовки соответствующего документа ведомство уведомило еще в конце марта. Тогда сообщалось, что приказ после всех необходимых согласований может вступить в силу в августе 2018 г. Новые требования вводятся по поручению президента «по результатам проверки развития и использования ГЛОНАСС в интересах модернизации экономики и развития регионов страны».

Согласно проекту приказа, требования установить в самолете систему «Глонасс» будут распространятся на самолеты с максимальной взлетной массой более 5,7 тонн и «в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна». По мнению Минтранса, система «Глонасс» повысит «эффективность управления движением» самолета, уровень безопасности перевозок пассажиров и опасных грузов.