Ещё
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В России к 2024 году необходимо перейти к формированию вооруженных сил исключительно на контрактной основе, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР).
"Постепенно в российской армии будет увеличиваться число контрактников, что заметно повысит ее профессионализм и боеготовность — каждый солдат и офицер будут мотивированы прежде всего достойным вознаграждением за их труд", — говорится в материалах ЦСР о стратегии развития России на период 2018-2024 годов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В качестве одного из показателей в стратегии указан пункт, согласно которому «вооруженные силы будут на 100% формироваться на контрактной основе». Также подготовленная ЦСР стратегия предполагает, что в ближайшие шесть лет для военных и их семей будет создан полноценный жилищный фонд.
"Расходы на оборону и вооружение будут гибко планироваться и корректироваться каждый год, что позволит и тратить меньше, и защищаться эффективнее. Появится четкий список нужных военных технологий, а продукция предприятий оборонного производства будет диверсифицирована", — отмечено в материалах ЦСР.
РИА Новости: последние новости
Нужно больше доказательств: СМИ узнали от отказе Британии от удара по Сирии США, Франция и Британия обсуждали удар по Сирии, узнали СМИ "Риск ударов": авиаперевозчиков предупредили о риске полетов вблизи Сирии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России513
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель68
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1097
Авиакатастрофа в Хабаровске5
Небо над Сирией опустело492
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
02:29
Уличный стриптиз устроила болливудская звезда
Шоу-бизнес
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение