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Разработчик назвал сроки первого полета уникального вертолета Ми-26Т2В
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Разработчик назвал сроки первого полета уникального вертолета Ми-26Т2В 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В холдинге «Вертолеты России» рассчитывают запустить машину в небо в конце первого полугодия.
На «Роствертоле» совместно с МВЗ имени Миля завершается производство первого опытного образца вертолета Ми-26Т2В, который придет на смену использующимся Минобороны машинам, сообщил Ростех.
«Рассчитываем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет», — заявил заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.
Ранее стало известно, что серийное производство модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В начнется в следующем году.
«Во второй половине 2018 года он пройдет комплекс летных испытаний. Запуск в серийное производство планируется на 2019 год», — пояснили в холдинге.
Модернизация Ми-26 в первую очередь коснется бортового комплекса: машина сможет совершать полеты в безориентирной местности, днем и ночью, в условиях действия РЭБ противника.
Сегодня Ростовский вертолетный завод передал Минобороны России два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии.
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