Разработчик назвал сроки первого полета уникального вертолета Ми-26Т2В

«Рассчитываем, что к концу первого полугодия новый вертолет совершит первый полет», — заявил заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев

Ранее стало известно, что серийное производство модернизированной версии самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В начнется в следующем году.

«Во второй половине 2018 года он пройдет комплекс летных испытаний. Запуск в серийное производство планируется на 2019 год», — пояснили в холдинге.

Модернизация Ми-26 в первую очередь коснется бортового комплекса: машина сможет совершать полеты в безориентирной местности, днем и ночью, в условиях действия РЭБ противника.

Сегодня Ростовский вертолетный завод передал Минобороны России два тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, прошедших ремонт на предприятии.