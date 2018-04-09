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Мировая легенда: самый массовый российский вертолет Ми-8 за 60 секунд
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Мировая легенда: самый массовый российский вертолет Ми-8 за 60 секунд 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Сайт телеканала «Звезда» рассказывает о самом массовом российском вертолете Ми-8, который заслуженно считается одним из самых надежных в мире.
Ми-8 разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.
Этот средний вертолет способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров.
Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций, при этом производство продолжается.
В частности, на базе Ми-8 созданы транспортные, арктические, пассажирские, ударные, санитарные и многие другие вертолеты. Одна из самых современных модификаций — Ми-171А2.
Применялся в десятках вооруженных конфликтов.
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