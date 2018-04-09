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В Китае показали проект перспективного бомбардировщика
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В Китае показали проект перспективного бомбардировщика 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Китайский журнал Aerospace knowledge поместил на обложку изображение перспективного дальнего бомбардировщика H-20 следующего поколения.
Эксперты считают, что командование китайской армии окончательно определилось с проектом перспективного стелс-бомбардировщика. Ожидается, что на разработку самолета китайцам понадобится более десяти лет, сообщается в блоге dambiev.
Впервые о разработке этой машины в Китае стало известно в 2016 году. Утверждалось, что самолет-невидимка будет способен нести стратегические крылатые ракеты.
Эти бомбардировщики сравнивают с самолетами B-2 ВВС США.
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