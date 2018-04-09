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В МИД Ирана назвали израильские атаки по Сирии вопиющим нарушением международного права
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В МИД Ирана назвали израильские атаки по Сирии вопиющим нарушением международного права 

ТАСС 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 9 апреля. Израильские нападения на Сирию являются вопиющим нарушением международного права. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД Ирана Бахрама Гасеми.
"Мы решительно осуждаем эту агрессию и заявляем, что она является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также всех международных законов и норм, только усугубляя и без того критическую ситуацию как в Сирии, так и в регионе", — отметил он.
По словам Гасеми, этой атакой Израиль поддерживает и усиливает действующие в САР террористические группировки, а также «пытается отвлечь общественное мнение от трагедии в секторе Газа, в результате которой погибли десятки и пострадали тысячи палестинцев». «Исламская Республика вновь заявляет о своей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Сирии и ее народа», — подчеркнул спикер ведомства, возложив на мировое сообщество ответственность за действия еврейского государства, которые «ставят под угрозу международный мир и безопасность».
Ракетный удар по авиабазе
Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. По данным агентства Fars, среди убитых есть четверо иранских военных советников.
Сирия возложила ответственность за ракетный удар по военному аэродрому на Израиль. По данным источника агентства SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана.
Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.
Официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус отказался прокомментировать заявление Минобороны РФ о том, что два самолета F-15 ВВС еврейского государства нанесли удар по сирийскому аэродрому T-4.
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