В МИД Ирана назвали израильские атаки по Сирии вопиющим нарушением международного права

Ирана Бахрама Гасеми. ТАСС , 9 апреля. Израильские нападения на Сирию являются вопиющим нарушением международного права. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя МИД

"Мы решительно осуждаем эту агрессию и заявляем, что она является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также всех международных законов и норм, только усугубляя и без того критическую ситуацию как в Сирии, так и в регионе", — отметил он.

По словам Гасеми, этой атакой Израиль поддерживает и усиливает действующие в САР террористические группировки, а также «пытается отвлечь общественное мнение от трагедии в секторе Газа, в результате которой погибли десятки и пострадали тысячи палестинцев». «Исламская Республика вновь заявляет о своей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Сирии и ее народа», — подчеркнул спикер ведомства, возложив на мировое сообщество ответственность за действия еврейского государства, которые «ставят под угрозу международный мир и безопасность».

Ракетный удар по авиабазе

Массированный ракетный удар был нанесен рано утром в понедельник по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс . Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. По данным агентства Fars, среди убитых есть четверо иранских военных советников.

Сирия возложила ответственность за ракетный удар по военному аэродрому на Израиль. По данным источника агентства SANA в командовании ВС Сирии, истребители F-15 ВВС Израиля выпустили по цели несколько ракет из воздушного пространства Ливана

Как сообщили в понедельник в Минобороны РФ, по сирийскому аэродрому T-4 было выпущено всего восемь управляемых ракет. При этом ПВО ВС Сирии сумели уничтожить пять из них. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.