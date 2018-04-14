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В Госдуме рассказали, на что направлены действия коалиции в Сирии
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В Госдуме рассказали, на что направлены действия коалиции в Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Быстрые действия США и их союзников в Сирии направлены на опережение объективного расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по факту применения химоружия в сирийской Думе, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов.
"Организация по запрету химического оружия, которая прибыла на территорию Сирийской Арабской Республики, работу никакую не провела еще, просто не успела провести. И вот эти действия, быстрые действия, они как раз направлены, как и в случае, наверное, с Ираком, чтобы не дождаться объективного расследования, а довести свои преступные планы до совершения", — сказал РИА Новости Красов.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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