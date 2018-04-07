«Захват „Норда“: Черноморской эскадре дан сигнал „Отбой!“

Складывается впечатление, что ситуация с арестованным Украиной крымским сейнером «Норд» все же загнала руководство нашей страны в политический тупик. К решительным действиям в Кремле пока явно не готовы. Это стало понятным после того, как в Азово-Черноморском территориальном управлении (АЧТУ) Росрыболовства доложили о создании Оперативной группы по недопущению впредь подобных пиратских действий со стороны Украины.

Главной задачей группы в официальном сообщении названа координация действий экипажей российских рыболовных судов, выходящих на промысел в Азовское море, с пограничными управлениями ФСБ РФ . Капитану каждого судна будет известна радиочастота, по которой в случае опасности он сможет срочно вызвать вооруженную подмогу.

Как минимум два обстоятельства здесь вызывают удивление. Во-первых, судя по сообщению, обеспечение безопасности мореплавания судов под российским флагом в этих водах, как и прежде, возлагается лишь на морских пограничников Береговой охраны ФСБ РФ. Ни о каком Черноморском флоте, руководство которого якобы на днях рассматривало возможность начала патрулирования своими боевыми кораблями Азовского моря, речь больше не идет. Иначе в состав Оперативной группы АЧТУ Росрыболовства для повышения оперативности прохождения необходимых сигналов и команд по логике был бы введен и представитель Черноморского флота. Этого не сделано. Стало быть, ЧФ решено оставить за скобками. Во всяком случае — пока.

И второе: не сказано ни слова о том, каким образом Оперативная группа станет содействовать освобождению сейнера «Норд» и его экипажа, с 26 марта стоящих под вооруженной украинской охраной в бердянском порту. Поскольку невозможно представить, чтобы их вызволением никто в России не занимался, остается предположить, что в этом вопросе уровень принятия решений вынесен далеко за пределы не только Росрыболовства и ФСБ РФ, но вообще за пределы компетенции любых наших силовых структур. Включая и Минобороны РФ . Что, очевидно, демонстрации мускулов с нашей стороны не предполагает ни в какой форме. Тоже, по крайней мере — пока.

Между тем, чем дальше — тем очевидней, что Россию на глазах всего мира Украина подвергает сильнейшему моральному и политическому унижению. Можно практически не сомневаться, что Киев попытается в судебном порядке конфисковать «Норд». Мало того — показательно передать его одной из своих силовых структур.

Как это было, например, с конфискацией за посещение Крыма танзанийского судна Sky Moon класса «река-море». С 2017 года по решению украинского суда оно стало вспомогательным судном Военно-Морских сил этой страны. Или с бывшей турецкой рыболовной моторной шхуной «Баба Хасан», задержанной морскими пограничниками Украины в 2010 году за браконьерство. Шхуну после ремонта, переоборудования и вооружения парой пулеметов как раз Морской охране Госпогранслужбы Украины и передали. Сегодня бывшая «Баба Хасан» выходит на охрану границы под именем «Оникс». По иронии судьбы именно этот самый новоявленный «Оникс» пару недель назад и отконвоировал наш «Норд» в Бердянск

Будьте уверены: процедуру торжественного подъема «правильного» флага «жовто-блакитных» цветов на мачте захваченного российского сейнера ликующий Киев скоро глумливо покажет всему миру. Как и вынесение обвинительного судебного приговора капитану «Норда» Владимиру Горбенко. По статье, которую ему инкриминируют («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства»), Горбенко «светит» до трех лет тюрьмы. А пока он 6 марта судом в Херсоне арестован на два месяца с возможностью внесения залога.

Естественно, Москва просто вынуждена будет как-то ответить. Но как? Это очень сложный вопрос, поскольку ситуации с сейнером «Норд» прецедентов в мировой практике не имеет.

Подавать в международный суд по поводу нарушения морского права бесполезно. Поскольку практически никто в мире до сей поры не признает российскую принадлежность Крыма, к одному из портов которого приписан «Норд». Выходит, по этой логике флаг нашей страны неправомерно поднят на мачте этого сейнера и Украина может распоряжаться принадлежавшим ей до 2014 года, а затем национализированным Москвой судном и его экипажем по собственному усмотрению.

Попытаться обменять керченских моряков на осужденных в России или граждан Украины? На первый взгляд — это вариант. Но на самом деле — тоже нет.

Да, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко 4 апреля в Минске сообщила, что Киев предлагает Москве обменять 23 российских гражданина, по словам Геращенко, «томящихся в украинских тюрьмах, на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ». Попытаться этот список увеличить на число членов экипажа «Норда»? Точно не получится. Потому что Киев не признает российские паспорта задержанных рыбаков и, следовательно, не считает этих людей гражданами РФ. Какой в этих условиях может быть обмен?

Ведь паспорта с двуглавым орлом выданы команде «Норда» в Керчи . То есть — в украинском, с точки зрения Киева, Крыму. Чего, по этой логике, быть не может. Признать обратное для Украины — все равно, что открыто согласиться на российский статус полуострова.

Попытаться решить дело в пользу России силой? Прибегнуть к тому, что называется «дипломатией канонерок»? Такую практику использовали и используют многие страны. Прежде всего — и не раз! — Соединенные Штаты . Да и наша страна имеет на этот счет успешный опыт. В историю советского Военно-Морского флота он вошел как «Ганский инцидент». Его краткая история такова.

В октябре 1968 года в 12-мильной зоне территориальных вод Ганы за незаконный лов рыбы были задержаны севастопольский траулер «СРТМ-1243» и новороссийское судно «Холод». Под прицелом пушек корвета «Kromantse» они были отконвоированы в порт Такоради. Моряков избили прикладами, одного ранили штыком в плечо. Экипажи силой оружия загнали в огражденные колючей проволокой армейские бараки, капитанов перевезли в столицу Ганы и бросили в одиночные камеры.

Попытки Москвы решить конфликт дипломатическим путем провалились. Тогда было решено отправить к берегам Ганы отряд советских боевых кораблей, оказавшихся на боевой службе в Средиземном море. В состав отряда вошли большой ракетный корабль «Бойкий» (12-16 крылатых ракет КСЩ на борту) и танкер «Олекма» (Черноморский флот), большой ракетный корабль «Неуловимый» (8 ракет КСЩ, Балтийский флот), дизельная подводная лодка «Ярославский комсомолец» (22 торпеды, Северный флот).

В конце февраля 1969 года советская эскадра подошла к побережью Ганы, встала на якоря и начала наглядные приготовления к ракетной стрельбе. Военно-Морские силы этой африканской страны, весь личный состав которых насчитывал всего порядка 800 человек, в бой вступить не рискнул. В итоге 28 февраля правительство Ганы объявило, что советские траулеры свободны и могут отправляться восвояси. Фактически наши рыболовецкие суда вышли в океан 3 марта. На этом инцидент был исчерпан без единого выстрела.

Возможно ли нечто подобное в наши дни для освобождения сейнера «Норд» и его экипажа? Увы, Россия — не Советский Союз, а Украина в военном отношении — все же не Гана, хотя и усиленно деградирует в ее сторону. Да и времена другие. Навести должного страха на Киев, откомандировав корабли Черноморского флота в Азовское море и направив их стволы на Бердянск, не получится.

Тогда что остается? Перекрывать, как предлагают некоторые, Керченский пролив, нанести невосполнимый экономический ущерб злокозненным соседям и тем сделать их сговорчивей? На самом деле и это вряд ли. Вот как это мотивировал бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Валентин Селиванов : «Мы не бандитское государство в отличие от Украины. Поэтому мы никому не будем ограничивать проход (через Керченский пролив — „СП“). Я в этом убеждён на 100%. Мы всё делаем в правовом поле. В международном морском праве есть понятие „свобода мореплавания“. Оно не позволяет ограничивать какому-нибудь государству плавание в открытом море».

Таким образом, для вызволения моряков «Норда» Москве придется искать менее очевидные аргументы. Не исключено — пристальней посмотреть на поведение Киева в этом вопросе в ходе переговоров о будущем транзите газа через территорию Украины. Или еще раз крепко подумать об одностороннем введении визового режима с этой страной. Какой «безвиз» при таких межгосударственных отношениях?

Что при этом пострадают миллионы украинцев, регулярно приезжающих к нам на заработки — так пусть они со своей невменяемой верховной властью разбираются. Но одно бесспорно: мы не можем отвечать на пиратство — пиратством.

Однако если все эти варианты пока лишь предмет дискуссии, то бесспорно вот что. Россия обязана никогда больше не позволять Украине захватывать наши суда. Раз эта задача возложена на наших морских пограничников, стало быть, группировка их кораблей в этих водах должна быть быстро и резко усилена. Делать это придется главным образом за счет 21-й бригады пограничных сторожевых кораблей (ПСКР), базирующейся на Новороссийск . Именно в ее зону ответственности входит Азовское море.

Лучше всего для патрулирования из состава 21-й бригады подойдут сравнительно новые ПСКР «Рубин», «Жемчуг» и «Бдительный» (проекта 22460, проектный шифр «Охотник»), вошедшие в строй в 2009— 2017 годах. На вооружении каждого — по одной автоматической шестиствольной 30-мм артиллерийской установки АК-630 и по два 12,7-мм пулемет «Корд». Но самое, возможно, главное в подобной ситуации — на палубе может быть размещен легкий вертолет типа Ка-226 или «Ансат». Как вариант — разведывательный БПЛА. Что очень пригодится при охране обширного участка морской поверхности.

Ничего подобного у украинских морских пограничников в Азовском море нет. Весь их арсенал сосредоточен исключительно в 23-м Мариупольском отряде морской охраны Украины. В него входят быстроходные малые пограничные катера типа «Гриф» и «Калкан» общим числом 17 единиц. Ах да, еще «Оникс», которая бывшая «Баба Хасан». Все вооружены исключительно крупнокалиберными пулеметами «Утес». Что, конечно, выглядит довольно беспомощно против автоматических пушек и вертолетов российских «Охотников».

Так что, возможно, Россия и правда сумеет навести свой порядок в Азовском море и без помощи Черноморского флота.

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