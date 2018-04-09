В соединениях и воинских частях БФ проходят итоговые проверки и контрольные занятия по итогам зимнего периода обучения

Во время проведения мероприятий будет проверена как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и оценена сплоченность воинских коллективов при выполнении ими учебно-боевых задач.

В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) начались итоговые проверки и контрольные занятия по итогам зимнего периода обучения.

Перед началом проверок в управлении БФ и соединениях флота были сформированы специальные рабочие группы, которые возглавили командиры соединений, начальники родов войск, служб и управлений флота. Во время проведения мероприятий будет проверена как индивидуальная подготовка военнослужащих, так и оценена сплоченность воинских коллективов при выполнении ими учебно-боевых задач в морских и сухопутных полигонах БФ.

Экипажи кораблей флота отработают элементы различных курсовых задач, в том числе с выходом в море, задачи по борьбе за живучесть и проведут контрольные стрельбы в полигонах боевой подготовки.

В ходе проверок и контрольных занятий военнослужащие соединения противовоздушной обороны, соединений и частей армейского корпуса и морской авиации БФ сдадут нормативы по огневой и физической подготовке, зачеты по специальным предметам обучения.

В рамках мероприятий в частях морской авиации БФ летный состав продемонстрирует свою индивидуальная подготовленность, способность выполнять задачи по предназначению с практическим применением авиационных средств поражения. Кроме того, в ходе контрольных занятий будут отработаны вопросы взаимодействия морской авиации флота с подразделениями противовоздушной обороны, надводных сил флота и береговых войск.