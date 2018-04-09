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Курсанты-водолазы севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ выполняют практические спуски под воду
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Курсанты-водолазы севастопольского филиала объединенного учебного центра ВМФ выполняют практические спуски под воду 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе занятий военнослужащие под контролем инструкторов отрабатывают погружения под воду, опускание на грунт, подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий.
Курсанты-водолазы севастопольского филиала объединенного учебного центра Военно-Морского Флота (ВМФ) России после завершения цикла теоретической подготовки приступили к практическим занятиям с проведением спусков под воду в различных типах водолазного снаряжения.
В ходе занятий курсанты под контролем инструкторов отрабатывают погружения под воду, опускание на грунт, подачу различных сигналов, определяющих состояние водолаза и характер выполняемых им действий.
Спуски осуществляются как со стационарного полигона, так и с борта водолазного катера. Объективный контроль за действиями военнослужащих ведется с применением телеуправляемого подводного аппарата.
В настоящее время в севастопольском филиале учебного центра ВМФ проходят обучение по различным специальностям более 200 курсантов, которые после окончания обучения будут распределены на все флоты и Каспийскую флотилию ВМФ России.
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