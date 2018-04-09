Обстрел авиабазы В САР не повлияет на российскую помощь Дамаску — Бондарев

Россия будет продолжать помогать Дамаску противодействовать попыткам коалиции разрушить Сирию , заявил глава совета федерации по обороне и безопасности в связи обстрелом аэродрома Тифор. По словам Бондарева, Россия продолжит содействовать восстановлению страны и будет защищать мирных сирийцев. Ирак и «Мы, конечно, продолжим поддерживать мирный процесс, оказывать помощь сирийскому народу и легитимному сирийскому правительству, противодействовать попыткам псевдоборцов с терроризмом из проамериканской коалиции разрушить Сирию, как были ранее разру шены Афганистан Ливия », — сказал Бондарев. Два самолет F-15 ВВС Израиля , нанесли с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Пять ракет было сбито подразделениями сирийской ПВО, три достигли западной части аэродрома. В результате атаки есть раненые и погибшие, среди российских советников в Сирии пострадавших нет.