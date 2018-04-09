Военные инженеры готовы к ликвидации последствий паводка в Волгоградом

Военные инженеры Межвидового Регионального Учебного Центра, дислоцированного в Волгоградской области , готовы к ликвидации последствий весеннего паводка в районе Волго-Ахтубинской поймы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, при необходимости команды военнослужащих по оказанию помощи населению будут эвакуировать людей и домашних животных из зон затопления с помощью спецтехники, гусеничных плавающих транспортеров, катеров и лодок.

Кроме того, военнослужащие готовы навести понтонные переправы и мосты. Инженеры также отработали варианты действий по ликвидации последствий сброса воды через Волжскую ГЭС, из-за которого могут быть размыты грунтовые дороги.