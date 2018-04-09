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Военные инженеры готовы к ликвидации последствий паводка в Волгоградом
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Военные инженеры готовы к ликвидации последствий паводка в Волгоградом 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Военные инженеры Межвидового Регионального Учебного Центра, дислоцированного в Волгоградской области, готовы к ликвидации последствий весеннего паводка в районе Волго-Ахтубинской поймы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, при необходимости команды военнослужащих по оказанию помощи населению будут эвакуировать людей и домашних животных из зон затопления с помощью спецтехники, гусеничных плавающих транспортеров, катеров и лодок.
Кроме того, военнослужащие готовы навести понтонные переправы и мосты. Инженеры также отработали варианты действий по ликвидации последствий сброса воды через Волжскую ГЭС, из-за которого могут быть размыты грунтовые дороги.
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