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Военнослужащие Учебного центра инженерных войск готовы к ликвидации последствий паводков под Волгоградом
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Военнослужащие Учебного центра инженерных войск готовы к ликвидации последствий паводков под Волгоградом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, если потребуется, саперы способны обеспечить эвакуацию населения и домашних животных из зон затопления с использованием спецтехники и плавательных средств, гусеничных плавающих транспортеров, катеров и лодок.
В межвидовом региональном Учебном центре (МРУЦ) инженерных войск в городе Волжском Волгоградской области созданы команды саперов для оказания помощи населению при ликвидации последствий весенних паводков в районе Волго-Ахтубинской поймы.
Готовясь к работам, военные инженеры предусмотрели различные варианты действий, в том числе по ликвидации последствий сброса воды через Волжскую ГЭС, который может привести к размытию грунтовых и проселочных дорог.
Также военнослужащие способны обеспечить эвакуацию населения и домашних животных из зон затопления с использованием специальной техники и плавательных средств, гусеничных плавающих транспортеров типа ПТС-2, катеров и лодок.
Кроме того, для оказания помощи и ликвидации последствий паводков саперы готовы навести понтонные переправы и мосты, осуществить инженерные работы при помощи специальной техники: экскаваторов, кранов, бульдозеров, тягачей и мостоукладчиков.
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