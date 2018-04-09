В Подмосковье пройдут крупные учения с авиацией по подготовке к паводку

"Тактико-специальные учения проведут на базе МБУ «Конькобежный центр „Коломна“. По замыслу учений, на территории городского округа из-за интенсивного таяния льда и снега поднялся уровень воды в реке Ока. В результате возникла угроза подтопления населенных пунктов», — говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что в ходе учений будут отработаны вопросы организации пунктов временного размещения и эвакуация в них пострадавшего населения. Для проведения воздушной разведки и спасения людей будут использоваться беспилотные летательные аппараты, а также мотодельталёт «Пилот-6» и гидросамолет Л-4.

Во время учений, кроме того, планируется отработать устранение аварии на электроподстанции, откачку воды из затопленных зданий, экспресс-анализы питьевой воды, восстановление телефонной связи, устранение разлива нефтепродуктов и провести взрывные работы по устранению ледовых заторов.

В рамках учений состоится выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области . Также будет проведен смотр готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС в период весеннего половодья.

По данным МЧС, в настоящее время на территории Московской области создана группировка сил и средств в составе свыше 46 тысяч человек и почти 9 тысяч единиц техники. Для наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах региона подготовлены к работе 34 гидропоста.