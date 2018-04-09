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В Подмосковье пройдут крупные учения с авиацией по подготовке к паводку
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В Подмосковье пройдут крупные учения с авиацией по подготовке к паводку 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Крупные учения с применением беспилотных летательных аппаратов и гидросамолета по подготовке к весеннему половодью пройдут 13 апреля в подмосковной Коломне, сообщает в понедельник ГУ МЧС по региону.
"Тактико-специальные учения проведут на базе МБУ «Конькобежный центр „Коломна“. По замыслу учений, на территории городского округа из-за интенсивного таяния льда и снега поднялся уровень воды в реке Ока. В результате возникла угроза подтопления населенных пунктов», — говорится в сообщении.
В МЧС отмечают, что в ходе учений будут отработаны вопросы организации пунктов временного размещения и эвакуация в них пострадавшего населения. Для проведения воздушной разведки и спасения людей будут использоваться беспилотные летательные аппараты, а также мотодельталёт «Пилот-6» и гидросамолет Л-4.
Во время учений, кроме того, планируется отработать устранение аварии на электроподстанции, откачку воды из затопленных зданий, экспресс-анализы питьевой воды, восстановление телефонной связи, устранение разлива нефтепродуктов и провести взрывные работы по устранению ледовых заторов.
В рамках учений состоится выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при губернаторе Московской области. Также будет проведен смотр готовности сил и средств, привлекаемых к ликвидации ЧС в период весеннего половодья.
По данным МЧС, в настоящее время на территории Московской области создана группировка сил и средств в составе свыше 46 тысяч человек и почти 9 тысяч единиц техники. Для наблюдения за гидрологической обстановкой на реках и водоемах региона подготовлены к работе 34 гидропоста.
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