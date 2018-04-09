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На российской военной базе в Армении началась контрольная проверка за зимний период обучения
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На российской военной базе в Армении началась контрольная проверка за зимний период обучения 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сдача зачетов и экзаменов в соединении пройдет в три этапа в течение недели в пункте постоянной дислокации и на высокогорных полигонах Камхуд, Алагяз и Памбак.
Военнослужащие российской военной базы в Армении приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения.
Сдача зачетов и экзаменов в соединении пройдет в три этапа в течение недели в пункте постоянной дислокации и на высокогорных полигонах Камхуд, Алагяз и Памбак.
На первом будет проверен уровень боевой готовности всего личного состава военной базы, состояния боевого дежурства, оперативной подготовки, вооружения и военной техники, морально-психологического состояния военнослужащих, соблюдения правопорядка и воинской дисциплины.
На втором этапе в пунктах постоянной дислокации Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов пройдет проверка теоретических знаний военнослужащих по знанию руководящих документов, уставов, требований безопасности, а также в решении ситуационных и тактических задач.
В ходе третьего этапа будут оценены практические действия подразделений в полевых условиях в дневное и ночное время суток. Военнослужащие покажут свое мастерство в выполнении упражнений по вождению колесной и бронетанковой техники, зачетной стрельбе из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин, а также в сдаче нормативов по специальной, технической, тактической, строевой и физической подготовке, военной топографии и радиационной, химической и биологической защите.
За ходом аттестации и сдачи практических зачетов и нормативов в полевых условиях будет наблюдать комплексная комиссия от штаба округа.
К сдаче итоговых экзаменов за зимний период обучения и проверке общего уровня подготовки соединения ЮВО в Закавказье привлечено более 2 тыс. военнослужащих и задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.
Контрольная проверка за зимний период обучения в войсках ЮВО проводится под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.
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