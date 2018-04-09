Беспилотники зафиксировали уничтожение фрегата «противника» на Камчатке

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели учения с практической стрельбой.

На Камчатке малые ракетоносцы «Метель» и «Разлив» ТОФ во время учений обнаружили и уничтожили воздушные и морские цели, в частности фрегат условного противника.

Кроме ракетных систем моряки проверили работу бортовой артиллерии. Экипажи успешно уничтожили из пушек мишени различной сложности, которые имитировали «вражеские» авиацию и корабли.

Точность попадания проверили с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее на камчатском полигоне артиллерийские стрельбы провел малый противолодочный корабль «МПК-82». Для поражения имитированной воздушной цели моряки применили зенитно-ракетный комплекс самообороны «Оса».