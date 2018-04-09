Военнослужащие Центрального военного округа приступили к подрыву льда на Енисее в Туве

МОСКВА , 9 апреля. / ТАСС /. Сводный отряд инженерно-саперного подразделения горного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Тыва , приступил к проведению работ по разрушению льда в рамках противопаводковых мероприятий на реке Енисей около Кызыла . Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе военного округа.

"Военнослужащие приступили к проведению инженерной разведки местности с целью определения наиболее опасных участков ледяного покрова на реке Енисей в Туве. В последующем производят работы по бурению льда и закладке подрывных зарядов", — сказали там.

В пресс-службе добавили, что для разрушения льда, толщина которого достигает одного метра, саперы используют до двух тонн тротила. «Подрывы проводятся в светлое время суток в слиянии русла реки вблизи города Кызыл», — пояснили в Центральном военном округе.

Ранее военнослужащие Центрального военного округа взорвали лед на реке Бия в Алтайском крае , защитив от паводка 15 поселков. Также работы проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак в Челябинской области , где саперы выполнили в общей сложности более 20 групповых подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 км.

В результате резкого потепления 25 марта и схода талой воды с горы Хербис в зону подтопления в поселке Каа-Хем Кызыльского района Тувы попали 249 жилых домов. Проводится откачка воды из подвалов и сушка домов.