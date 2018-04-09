Сколько погибло советских военных в Афганистане

В декабре 1979 советские войска вошли в Афганистан , с целью поддержать дружественный режим, и были намерены уйти максимум через год. Но изначальный план обернулся долгой войной, ценой которых были большие потери.

Политбюро ЦК КПСС на заседании от 12 декабря постановило о введении войск в Афганистан. Военные меры принимались не для захвата территории Афганистана, а для охраны государственных границ. Еще одна причина ввода войск — остановить попытки США закрепиться на этой территории. Формальным основание для военной помощи стали просьбы руководства Афганистана.

Данные, опубликованные в газетах

газете «Известия» приводятся другие данные: «о потерях правительственных войск — за 5 месяцев боев с 20 января по 21 июня 1989 г. : 1748 солдат и офицеров убиты и 3483 ранены». Получается, что в год убито 4196 человек, ранено 8360 человек. Нужно учитывать, что любая информация с фронта тщательно контролировалась, и в газетах печатали заниженные цифры раненых и убитых. В это время в СССР пытались создать положительный образ миротворческой страны, и такие потери для благотворительной миссии были просто недопустимы.

Официальные данные

Всего за период в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошло военную службу 620 тыс. военнослужащих, включая 525,5 тысяч солдат и офицеров Советской Армии, 21 тысячу гражданских служащих, 95 тысяч представителей КГБ (включая пограничные войска), внутренних войск и милиции. Общее число погибших за период более чем девятилетнего военного присутствия составило 15051 человек, из них — 14427 бойцов вооруженных сил, которые погибли как в результате боевых ранений, так и от несчастных случаев и болезней. Процент боевых потерь составляет 82,5%. В число безвозвратных боевых и небоевых потерь включены и лица, скончавшиеся в госпиталях, и лица умершие от последствий болезней уже после увольнения из вооруженных сил.

Неофициальная версия

Боевые действия моджахедов против советских солдат отличались особой жестокостью. Например, авторы книги «Сражения, изменившие ход истории: 1945-2004» делают следующие расчеты. Так как противники считали русских «интервентами и оккупантами», то при подсчете убитых около 5 тысяч в год — в день на афганской войне погибали 13 человек. В Афганистане было 180 военных городков, 788 командиров батальонов приняло участие в военных действиях. В среднем один командир служил в Афганистане 2 года, следовательно, за неполные 10 лет численность командиров сменилась 5 раз. Если разделить количество командиров батальонов на 5, получается 157 боевых батальонов в 180 военных городках. 1 батальон — не меньше 500 человек. Если умножить количество городков на численность одного батальона, то получаем 78500 тысяч человек. Для войск, которые борются с противником, нужен тыл. В число вспомогательных частей входят те, кто подвозит боеприпасы, пополняют провизию, охраняют дороги, военные городки, лечит раненых и так далее. Соотношение составляет примерно три к одному, то есть еще 235 500 тысяч человек в год находились в Афганистане. Складывая два числа, получаем 314 000 человек. [С-BLOCK]

Согласно, такому расчету авторов «Сражения, изменившие ход истории: 1945-2004», за 9 лет и 64 дня суммарно в военных действиях в Афганистане участвовало не меньше 3 миллионов человек! Что, кажется, абсолютной фантастикой. Примерно 800 тысяч участвовали в активных боевых действиях. Потери СССР — не меньше 460 000 человек, из которых 50 000 убитых, раненых 180 000 тысяч, 100 000 подорвались на минах, около 1000 человек числятся без вести пропавшими, более 200 тысяч человек, зараженных тяжелыми болезнями (желтуха, брюшной тиф). Эти числа показывают, что данные в газетах занижены в 10 раз.

Надо признать, что как официальные данные потерь, так и приведенные цифры отдельных исследователей (вероятно, ангажированных) вряд ли соответствуют действительности.