Премию в размере 10 тыс. рублей выплатят сотрудникам военного комиссариата Подмосковья

Более 1,7 тысячи сотрудников ФКУ «Военный комиссариат Московской области» получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление губернатора Подмосковья есть в распоряжении РИАМО

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 1745 работникам Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Московской области», принимавшим в 2017 году активное участие в обеспечении выполнения установленных для Московской области норм призыва граждан на военную службы, в размере 10 тысяч рублей каждому», — сказано в документе.

Постановление вступит в силу на следующий день после его официального публикования.