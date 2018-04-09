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Премию в размере 10 тыс. рублей выплатят сотрудникам военного комиссариата Подмосковья
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Премию в размере 10 тыс. рублей выплатят сотрудникам военного комиссариата Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 1,7 тысячи сотрудников ФКУ «Военный комиссариат Московской области» получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление губернатора Подмосковья есть в распоряжении РИАМО.
«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 1745 работникам Федерального казенного учреждения «Военный комиссариат Московской области», принимавшим в 2017 году активное участие в обеспечении выполнения установленных для Московской области норм призыва граждан на военную службы, в размере 10 тысяч рублей каждому», — сказано в документе.
Постановление вступит в силу на следующий день после его официального публикования.
Контроль за выполнением постановления возложили на первого заместителя председателя правительства Московской области Ольгу Забралову.
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