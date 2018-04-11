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Горячая линия по вопросам весеннего призыва начнет работу в Подмосковье 19 апреля
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Горячая линия по вопросам весеннего призыва начнет работу в Подмосковье 19 апреля 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
В Московской области горячая линия по вопросам весеннего призыва в армию откроется 19 апреля, она будет работать еженедельно по вторникам и четвергам, сообщил журналистам в среду военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко.
«Горячая линия военного комиссариата Московской области будет работать еженедельно по вторникам и четвергам с 19 апреля по 13 июля с 10 до 12 часов» — сказал Мирошниченко.
Он добавил, что горячая линия Генерального штаба Вооруженных сил РФ и Западного военного округа будут также работать еженедельно по вторникам и четвергам с 19 апреля по 13 июля.
Весенний призыв граждан на военную службу стартовал в Российской Федерации 1 апреля. В ряды вооруженных сил по стране призовут 128 тысяч человек.
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