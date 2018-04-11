Горячая линия по вопросам весеннего призыва начнет работу в Подмосковье 19 апреля

Московской области горячая линия по вопросам весеннего призыва в армию откроется 19 апреля, она будет работать еженедельно по вторникам и четвергам, сообщил журналистам в среду военный комиссар Московской области генерал-майор Вячеслав Мирошниченко

«Горячая линия военного комиссариата Московской области будет работать еженедельно по вторникам и четвергам с 19 апреля по 13 июля с 10 до 12 часов» — сказал Мирошниченко.

Он добавил, что горячая линия Генерального штаба Вооруженных сил РФ и Западного военного округа будут также работать еженедельно по вторникам и четвергам с 19 апреля по 13 июля.