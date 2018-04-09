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Военные инженеры ВВО на учении впервые применили новые комплекты тяжелого механизированного моста
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Военные инженеры ВВО на учении впервые применили новые комплекты тяжелого механизированного моста 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебные мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
В Хабаровском крае военные инженеры Восточного военного округа на учении впервые применили поступившие в текущем году на вооружение комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля «КамАЗ».
Соединение инженерных войск Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, было поднято по тревоге в рамках контрольной проверки, подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, после чего выполнили нормативы по обустройству мостовых переходов.
При проведении мероприятий проверки специальная комиссия штаба Восточного военного округа оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.
Военнослужащие соединения сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной, огневой и физической подготовке.
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