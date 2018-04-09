Военные инженеры ВВО на учении впервые применили новые комплекты тяжелого механизированного моста

Учебные мероприятия проходят в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Хабаровском крае военные инженеры Восточного военного округа на учении впервые применили поступившие в текущем году на вооружение комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 на шасси автомобиля «КамАЗ».

Соединение инженерных войск Восточного военного округа, дислоцированное в Хабаровском крае, было поднято по тревоге в рамках контрольной проверки, подразделения отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности, после чего выполнили нормативы по обустройству мостовых переходов.

При проведении мероприятий проверки специальная комиссия штаба Восточного военного округа оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Военнослужащие соединения сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной, огневой и физической подготовке.