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Во 2-й общевойсковой армии ЦВО началась подготовка к переводу ВВСТ на летний режим эксплуатации
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Во 2-й общевойсковой армии ЦВО началась подготовка к переводу ВВСТ на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Практически на каждой машине предстоит выполнить около 30 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов и замене масел.
В соединениях и воинских частях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) началась подготовка к переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.
В течение 20 дней будут подготовлены около 5 тыс. единиц ВВСТ. Регламентные работы будут проводиться как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях. Практически на каждой машине предстоит выполнить около 30 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.
Сегодня с экипажами боевых машин и водителями автомобилей проводятся профилактические занятия по требованиям безопасности и особенностям эксплуатации техники.
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