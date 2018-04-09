Во 2-й общевойсковой армии ЦВО началась подготовка к переводу ВВСТ на летний режим эксплуатации

Практически на каждой машине предстоит выполнить около 30 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов и замене масел.

В соединениях и воинских частях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) началась подготовка к переводу вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

В течение 20 дней будут подготовлены около 5 тыс. единиц ВВСТ. Регламентные работы будут проводиться как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях. Практически на каждой машине предстоит выполнить около 30 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

Сегодня с экипажами боевых машин и водителями автомобилей проводятся профилактические занятия по требованиям безопасности и особенностям эксплуатации техники.