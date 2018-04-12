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Российские и белорусские десантники уничтожили базу условных террористов под Брестом
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Российские и белорусские десантники уничтожили базу условных террористов под Брестом 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Десантники нанесли огневой удар по предполагаемым позициям боевиков применяя все виды штатного вооружения и артиллерийских батарей Д-30. Ракетный удар по огневым точкам с воздуха наносили вертолеты МИ-8 ВВС Республики Беларусь.
Под Брестом десантно-штурмовые подразделения ВДВ России и сил специальных операций Республики Беларусь в рамках завершающего этапа учения отработали контрдиверсионные действия по поиску диверсантов условного противника в одном из районов Брестской области.
В ходе проведения воздушной разведки была обнаружена база условных НВФ, которая была заблокирована двумя ротными тактическими группами «союзного десанта».
После проведения тщательной разведки, российские и белорусские десантники приступили к выполнению специальной операции по уничтожению условных отрядов бандитов, занявших один из населенных пунктов. Десантники нанесли огневой удар по предполагаемым позициям боевиков применяя все виды штатного вооружения и артиллерийских батарей Д-30. Ракетный удар по огневым точкам с воздуха наносили вертолеты МИ-8 ВВС Республики Беларусь.
Основные силы десантно-штурмовых групп на главном направлении удара провели стремительную атаку под прикрытием БТР-80 и снайперов.
В течение следующих суток, согласно замыслу учений, сводная батальонная тактическая группировка отработает задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника. Завершится основная фаза учений проведением этапа боевой стрельбы днем и в ночное время.
В учениях задействовано более 600 человек личного состава и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты МИ-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.
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