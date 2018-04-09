В Волгограде 12 апреля пройдет вечер в память о Юрии Малышеве

В волгоградской библиотеке имени Горького 12 апреля состоится заседание Краеведческого четверга, посвященное памяти выдающегося земляка, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, полковника авиации Юрия Малышева Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в учреждении культуры, расскажет о летчике и его работе, покажет предметы, побывавшие в космосе, главный собиратель коллекции музея по истории авиации и космонавтики Надежда Ерохина Напомним, Юрий Васильевич Малышев родился в городе Николаевске Волгоградской области , окончил Качинское высшее военное училище. В космосе он побывал дважды: в 1980 году — на корабле «Союз Т-2» в качестве испытателя военной техники и в 1984 — в составе международного экипажа с индийским космонавтом Ракешом Шармом в качестве командира корабля «Союз». Отметим, в программе заседания также состоится книжная выставка и мини-викторина. Победителей ждут призы. Встреча пройдёт в актовом зале Библиотеки в 18:00.