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В Волгограде 12 апреля пройдет вечер в память о Юрии Малышеве
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В Волгограде 12 апреля пройдет вечер в память о Юрии Малышеве 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградской библиотеке имени Горького 12 апреля состоится заседание Краеведческого четверга, посвященное памяти выдающегося земляка, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, полковника авиации Юрия Малышева.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в учреждении культуры, расскажет о летчике и его работе, покажет предметы, побывавшие в космосе, главный собиратель коллекции музея по истории авиации и космонавтики Надежда Ерохина.
Напомним, Юрий Васильевич Малышев родился в городе Николаевске Волгоградской области, окончил Качинское высшее военное училище. В космосе он побывал дважды: в 1980 году — на корабле «Союз Т-2» в качестве испытателя военной техники и в 1984 — в составе международного экипажа с индийским космонавтом Ракешом Шармом в качестве командира корабля «Союз».
Отметим, в программе заседания также состоится книжная выставка и мини-викторина. Победителей ждут призы.
Встреча пройдёт в актовом зале Библиотеки в 18:00.
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