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Лавров прокомментировал ракетный удар по аэродрому Тифор в Сирии
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Лавров прокомментировал ракетный удар по аэродрому Тифор в Сирии 

Аргументы и Факты 55 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение по поводу ракетного удара по военному аэродрому Тифор (Т-4) в Сирии.
Дипломат считает, что в ситуации нужно разбираться, так как имеется ряд сообщений «о том, кто летал, кто не летал», пишет ТАСС.
«В Вашингтоне отрицали, что эти удары наносил кто-то из членов их коалиции. Это лишний раз говорит о том, что в Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили», — заметил Лавров.
Политик считает, что данная ситуация может привести к опасному развитию событий.
Напомним, ракетный удар по сирийской авиабазе был нанесен в ночь на 9 апреля. Позднее Минобороны РФ сообщило, что атаку осуществили израильские истребители с территории Ливана.
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