Лавров прокомментировал ракетный удар по аэродрому Тифор в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал свое мнение по поводу ракетного удара по военному аэродрому Тифор (Т-4) в Сирии

Дипломат считает, что в ситуации нужно разбираться, так как имеется ряд сообщений «о том, кто летал, кто не летал», пишет ТАСС

«В Вашингтоне отрицали, что эти удары наносил кто-то из членов их коалиции. Это лишний раз говорит о том, что в Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили», — заметил Лавров.

Политик считает, что данная ситуация может привести к опасному развитию событий.