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Пять кораблей ЧФ вышли на учения в Черное море
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Пять кораблей ЧФ вышли на учения в Черное море 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малый противолодочный корабль «Муромец» и морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец» Черноморского флота провели учения по установке минных заграждений и борьбе с минной опасностью. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
По условиям учения морские тральщики «Турбинист» и «Ковровец» сопровождали отряд больших десантных кораблей «Азов» и «Цезарь Куников» к месту высадки морского десанта. На пути следования были обнаружены минные заграждения. Их установил МПК «Муромец», выполняющий роль корабля условного противника.
— На первом этапе учений моряки провели контрольно-разведывательный поиск, выборку и уничтожение минных заграждений с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов, — рассказал Трухачев. — Затем экипажи тральщиков выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим плавающую мину.
После этого корабельная тральная группа провела БДК в район сосредоточения десантного отряда, добавил представитель флота.
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