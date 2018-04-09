Танк Т-90СМ напечатали на 3D-принтере

Крупнейший военно-технический салон будет работать с 11 по 14 апреля в городе Ченнаи , штат Тамилнаду. Российская экспозиция — одна из самых крупных и интересных. Естественно, в центре внимания будет бронетехника, предлагаемая к экспорту "Уралвагонзаводом" . Тем более что ее качество проверено боевыми действиями, которые идут на Ближнем Востоке и африканском континенте. Однако сенсацией выставки может стать… игрушка.

УВЗ разработал уникальный ряд коллекционных моделей своих боевых машин. Они будут печататься на 3D-принтере в масштабе 1:10. Причем копии станут выпускать по реальной конструкторской документации разработчика бронетехники — нижнетагильского КБ транспортного машиностроения. Это гарантирует моделям полную аутентичность по отношению к оригиналу. На стенде "Рособоронэкспорта" впервые будет выставлена модель танка Т-90СМ, известного под именем «Прорыв».

В корпорации «Уралвагонзавод» подчеркивают, что добиться максимальной точности исполнения помогли именно аддитивные технологии. Все детали машины напечатаны на 3D-принтере, собраны и окрашены вручную специалистами корпорации. Выполненная таким образом точная копия Т-90СМ не только прочнее, но и эстетичнее тех моделей, которые склеиваются из мелких частей и которых в открытой продаже достаточно.

Внимание к мельчайшим деталям и точность исполнения делает модель уникальной. Кстати, ее цена соответствует качеству. Коллекционный «Прорыв» может обойтись покупателю в 300 000 рублей. Впрочем, пока точная цена не определена.

Специалисты, работавшие над моделью, уверены, что для столь эксклюзивной сувенирной продукции такая планка стоимости вполне оправдана.

А теперь о самом танке. В отличие от предшественника Т-90 «Владимир», глубоко модернизированный Т-90СМ «Прорыв» отличается многими новшествами. Прежде всего, это модифицированный боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем заметно повысил боевые возможности танка. Максимальную эффективность использования вооружения танка обеспечивает установленный автомат сопровождения цели в тепловизионном канале прицела.

Новая 125-мм танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов, а стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка позволяет командиру, находясь внутри танка, вести эффективный огонь с места и на ходу. Машина также получила повышенный уровень защищенности. Ее обеспечивает новая модульная динамическая противоснарядная и противоракетная защита, которая может противостоять всем современным средствам поражения. Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями.