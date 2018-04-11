Ещё
Россия представит на выставке в Индии новейшие фрегаты, вертолеты и танки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия представит на выставке в Индии новейшие фрегаты, вертолеты и танки 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В индийском городе Чиннай открылся крупнейший в регионе военный салон.
В Индии открылась крупная выставка вооружений. Россия представит на ней новейшие фрегаты, вертолеты и танки
РФ здесь на первых позициях: стенды расположены в павильоне №1, экспозиция, собранная под началом «Рособоронэкспорта», — самая большая по площади. Россия — самый крупный иностранный партнер индийской армии. Мы поставляем сюда и танки, и самолеты, и системы ПВО, и корабли, и подводные лодки.
Впрочем, сейчас Индия уходит от прямых покупок вооружения и все больше ориентируется на совместное производство, чтобы вовлечь в оборонку свою промышленность.
Индия — это страна, которая миллиарды долларов вложила в российский оборонный комплекс в самые тяжелые для него 90-е годы прошлого века.
Из экзотики на выставке следует выделить индийские противоминные ботинки, защищающие от взрыва и бразильские самолеты-разведчики.
ТК «Звезда»: последние новости
Росавиация предупредила авиакомпании о потенциальной опасности полетов над территорией Сирии Десантники из России и Белоруссии нейтрализовали «боевиков» под Брестом В военных парадах в Крыму примут участие более 3000 военнослужащих
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления958
Врачи в Солсбери не подтвердили отравление Скрипалей166
Небо над Сирией опустело434
Британия отказалась бомбить Сирию101
Вслед за техникой подорожает одежда128
Видео
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
Австралиец нашел за унитазом скрытоглазого аспида
В мире
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение