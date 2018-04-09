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В Волжском пожарные тушат огонь на выставке военной техники
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В Волжском пожарные тушат огонь на выставке военной техники 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В городе-спутнике Волгограда Волжском на территории местного Парка культуры и отдыха пожарные тушат загоревшуюся машину. Понтонный тягач горит на выставке военной техники. Спасатели делают все возможное, чтобы пламя не перекинулось на другие образцы военной техники.
— Огнем полностью охвачен гусеничный тягач, предназначенный для перевозки понтонов, — сообщили V1.ru работающие на месте спасатели. — Из людей никого пострадавших нет. Машина горит по всей площади. Делаем все возможное, чтобы пожар не перекинулся на другую технику.
Из-за чего загорелась машина на выставке в Парке культуры и отдыха предстоит выяснить специалистам МЧС. После ликвидации пожара станет известна сумма ущерба.
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