Ростех поставит 200 легких самолетов для нужд региональной авиации 

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) и якутская авиакомпания «Полярные авиалинии» подписали долгосрочный контракт на поставку 200 самолетов малой авиации ТВС-2ДТС. Первую партию предприятие планирует передать в 2021 году. Подписи под документом поставили управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых и генеральный директор авиакомпании «Полярные авиалинии» Александр Тарасов. Контракт был заключен в рамках соглашения об организации местных воздушных линий, которое на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали холдинг «Вертолеты России», Минпромторг РФ, Минтранс РФ, а также республики Бурятия и Саха (Якутия) . В соответствии с соглашением, подписанным в Сочи, У-УАЗ в период с 2021 по 2025 годы должен поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин. «Сегодня совместно с партнерами мы вышли на новый уровень реализации проекта ТВС-2ДТС и можем приступать к подготовке производства, однако предстоит еще много работы. И здесь для нас очень важна поддержка со стороны федерального центра и региональных властей. Мы рассчитываем на содействие Минпромторга России для завершения опытно-конструкторских работ и сертификации самолета. Другая важная задача — привлечь возможности Минтранса России и местных властей для создания и развития механизмов субсидирования региональных вертолетных перевозок», — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. Справка: ТВС-2ДТС — легкомоторный самолет, разработанный СибНИА им. С. А. Чаплыгина в качестве замены используемым сегодня региональной авиацией Ан-2. Его планируется использовать для повышения транспортной доступности населения, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ. Самолет будет производиться на Улан-Удэнском авиационном заводе.